ELEGANT WEAPONS: Video zum Titeltrack

Zum heutigen Release von "Horns For A Halo" via Nuclear Blast, hat es sich ELEGANT WEAPONS nicht nehemne lassen, den Titeltrack als Video zu veröffentlichen.



Horns For A Halo







https://www.youtube.com/watch?v=SwWAQnFJQYI

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: elegant weapons horns for a halo