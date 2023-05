Das GLOWING EMBER FESTIVAL macht Station in Frankfurt!

Das GLOWING EMBER FESTIVAL Hessen hat Tradition. Seit Beginn der Veranstaltungsreihe 2015 ist man zu Gast im Frankfurter Club "Das BETT". Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert, am 3. Juni 2023 steigt das Konzert in der Hauptstadt des Äppelwois.



Mit ELVENPATH konnte ein Headliner gewonnen werden, der seit 20 Jahren eine Institution in Sachen Powermetal aus Deutschland ist. Aber nicht nur Powermetal-Fans kommen auf ihre Kosten, neben Thrash Metal (HOLLOWED) steht unter anderem auch Groove Metal (DEVASTATED) auf dem Plan. Ebenso dabei sind das Dark Metal-Trio [SOON], das Melodicc-Rock Quintett LAST JETON, sowie DISTANCE TO HERE, die irgendwo zwischen Progressive Rock, Metal und Alternative angesiedelt sind.



Quelle: Nauntown Music Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: glowing ember festival 2023