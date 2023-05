ASCENSION: Live-Video zu 'Megalomaniac'

Am 24. Februar 2023 hat ASCENSION das großartige Album "Under The Veil of Madness" veröffentlicht. Heute könnt ihr euch von den Livequalitäten der Band in dem Live-Video zu 'Megalomaniac' überzeugen.

Aufgenommen wurde das Ganze am 25. Februar 2023 in Glasgow beim "Red Crust Festival at Ivory Blacks".



Megalomaniac (LIVE in Glasgow 25-2-23)







https://www.youtube.com/watch?v=q6uoIM3YWdk