TAILGUNNER: Tourdaten für Deutschland!

Am 14. Juli 2023 erscheint von TAILGUNNER via Fireflah Records das Album "Guns For Hire". Heute gibt die Band vier Tourtermine in Deutschland bekannt. Support-Acts sind SAVAGE und STOLEN.



04.10.23 - Hamburg: Monkey Club

05.10.23 - Essen: Don't Panic

06.10.23 - Stuttgart-Filderstadt: Kulturzentrum Z

07.10.23 - Würzburg: Keep It True Rising III

Quelle: Fireflash Records
Redakteur: Hannelore Hämmer