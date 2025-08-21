DEEP PURPLE - Made In Japan (Steven Wilson Remix)

Made In Japan (Steven Wilson Remix)

Mehr über Deep Purple

Genre:
Hard Rock
∅-Note:
10.00
Label:
Universal
Release:
15.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. LP 1 Side 1
    2. Highway Star - Live At Festival Hall, Osaka / 16th August 1972
    3. Child In Time - Live At Festival Hall, Osaka / 16th August 1972
    4. LP 1 Side 2
    5. Smoke On The Water - Live At Festival Hall, Osaka / 15th August 1972
    6. The Mule - Live At Budokan, Tokyo / 17th August 1972
    1. LP 2 Side 1
    2. Strange Kind Of Woman - Live At Festival Hall, Osaka / 16th August 1972
    3. Lazy - Live At Budokan, Tokyo / 17th August 1972
    4. LP 2 Side 2
    5. Space Truckin' - Live At Festival Hall, Osaka / 16th August 1972

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

