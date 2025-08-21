HOT MULLIGAN - The Sound A Body Makes When It's Still

The Sound A Body Makes When It's Still

Mehr über Hot Mulligan

Genre:
Emo / Alternative Rock / Indie
∅-Note:
8.00
Label:
Wax Bodega
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Moving To Bed Bug Island
    2. It Smells Like Fudge Axe In Here
    3. Island In The Sun
    4. Bon Jonah
    5. This Makes Me Yummy
    6. Monica Lewinskibidi
    7. Milam Minute
    8. Cream of Wheat Of Feet Naw Cream Of (Feat)
    9. Mix Master Wade On The Beat
    10. Carbon Monoxide Hotel
    11. This Makes Me Yucky
    12. Let Me See Your Mounts
    13. Monster Burger And A 5$ Beer
    14. Slumdog Scungillionaire
    15. My Dad Told Me To Write A Nice One For Nana So Here It Is

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren