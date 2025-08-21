Flockige Melodien, poppige Hymnen!

Schon bevor HOT MULLIGAN endlich wieder neues Material in die Startlöcher schiebt, kann sich die Band bereits auf eine wahrscheinlich sehr erfolgreiche Tournee vorbereiten. Für die beiden Deutschland-Shows mit PIERCE THE VEIL gibt es kaum noch Tickets, auch weitere europäische Städte haben längst das 'Sold Out'-Schild an die Türe gehängt. Auch wenn die Jungs aus Michigan diesmal nicht als Headliner durch die Arenen reisen, wird ein nicht geringer Teil auch vor Ort sein, um den neuen Stoff von "The Sound A Body Makes When It's Still" erstmalig zu hören.



Vorab sei jedoch gesagt: Sonderlich viel hat sich seit dem letzten Release ("Why Would I Watch", 2023) nicht verändert. HOT MULLIGAN steht immer noch für leicht verdaulichen Pop-Punk mit deutlichen Emo-Tendenzen, produziert Hits am Fließband und wird die Massen auch auf den Bühnen schnell wieder zum Mitmachen mobilisieren können. Denn was "The Sound A Body Makes When It's Still" auf jeden Fall für sich verbuchen kann, ist eine Dichte von packenden Singalongs, die in dieser Quantität und Intensität bislang noch nicht erreicht wurde.



Derweil sind die Herrschaften heuer weitaus vielschichtiger bei der Sache. Einige Songs überschreiten zwar die Grenze zur reinen Popmusik, so dass künftiges Radio-Airplay nicht nur wahrscheinlich, sondern auch geplant gewesen sein dürfte, aber selbst in eher verhaltenen Stücken, wie 'Mix Master Wade On The Beat' und 'Moving To Bed Bug Island', sind die Widerhaken einfach so griffig und penetrant, dass man schnell wieder verzeihen mag. Und außerdem gibt es hin und wieder ja auch mal ein paar rockige Kicks samt Tempoverschärfung, beispielsweise im bockstarken 'Carbon Monoxide Hotel' oder im zweideutigen Ohrwurm 'Monica Lewinskibidi', die als künftige Bandklassiker längst gebucht sind.



Wie so oft darf man abschließend natürlich die Frage stellen, ob HOT MULLIGAN an manchen Stellen nicht entschieden zu dick aufträgt und sich eher der Teenie-Zielgruppe widmen mag, als anspruchsvollere Songs zu schreiben. Sicherlich liegt man nicht immer falsch, wenn man hier den kritischen Rotstift ansetzt. Aber die Melodien sind einfach fantastisch, die Songs sind absolut nicht schematisch, und Energie ist ebenfalls reichlich vorhanden - deshalb geht das alles völlig in Ordnung. Daher macht "The Sound The Body makes When It's Still" auch richtig viel Freude - auf Konserve, aber sicherlich auch bald live!