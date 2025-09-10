LORDI: Limited Tour 2nd Deadition startet bald!

In vierzehn Tagen geht der zweite Teil der aktuellen LORDI-Tour auf Achse, und diesmal sind auch die deutschen Clubs dran. Doch aufgepasst, das für Villingen-Schwenningen geplante Konzert am 28.09.2025 ist leider abgesagt! Bereits gekaufte Tickets werden automatisch und vollständig erstattet.

Es geht darum, das letzte Album "Limited Deadition" zu präsentieren, doch wir sind sicher, dass es auch wieder viele LORDI-Hits quer durch die Diskografie zu hören gibt. Zur Einstimmung könnt ihr gerne unser Interview mit Drummer Mana zur letzten Scheibe lesen. Hier die aktuellsten Tourdates:

24.09.25 DE Hamburg - Gruenspan

26.09.25 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

27.09.25 DE Nürnberg - Löwensaal

30.09.25 DE München - Backstage

02.10.25 DE Leipzig - Felsenkeller

03.10.25 DE Naila - Frankenhalle

04.10.25 DE Memmingen - Kaminwerk

05.10.25 DE Oberhausen - Turbinenhalle

14.10.25 DE Mannheim - Capitol

16.10.25 DE Berlin - Columbia Theater

17.10.25 DE Wilhelmshaven - Kulturzentrum Pumpwerk

18.10.25 DE Osnabrück - Hyde Park