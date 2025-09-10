LORDI: Limited Tour 2nd Deadition startet bald!
In vierzehn Tagen geht der zweite Teil der aktuellen LORDI-Tour auf Achse, und diesmal sind auch die deutschen Clubs dran. Doch aufgepasst, das für Villingen-Schwenningen geplante Konzert am 28.09.2025 ist leider abgesagt! Bereits gekaufte Tickets werden automatisch und vollständig erstattet.
Es geht darum, das letzte Album "Limited Deadition" zu präsentieren, doch wir sind sicher, dass es auch wieder viele LORDI-Hits quer durch die Diskografie zu hören gibt. Zur Einstimmung könnt ihr gerne unser Interview mit Drummer Mana zur letzten Scheibe lesen. Hier die aktuellsten Tourdates:
24.09.25 DE Hamburg - Gruenspan
26.09.25 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport
27.09.25 DE Nürnberg - Löwensaal
30.09.25 DE München - Backstage
02.10.25 DE Leipzig - Felsenkeller
03.10.25 DE Naila - Frankenhalle
04.10.25 DE Memmingen - Kaminwerk
05.10.25 DE Oberhausen - Turbinenhalle
14.10.25 DE Mannheim - Capitol
16.10.25 DE Berlin - Columbia Theater
17.10.25 DE Wilhelmshaven - Kulturzentrum Pumpwerk
18.10.25 DE Osnabrück - Hyde Park
