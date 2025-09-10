SYSTEM OF A DOWN mit zwei deutschen Auftritten. Plus hochkarätigem Support!
Nach viel Auf und Ab in den letzten Jahren steht nun (vorerst) fest: SOAD wird am 08.07.2026 im Olympiastadion in Berlin und 10.07.2026 im Open Air Park in Düsseldorf auftreten.
Besonders hervorzuheben ist auch der jeweilige Vorauftritt der QUEENS OF THE STONE AGE und ACID BATH.
Tickets gibt es ab Mitte September hier.
Prison Song
https://www.youtube.com/watch?v=m4L20t8Dvlg
Hier die Tourdaten:
SYSTEM OF A DOWN - QUEENS OF THE STONE AGE - ACID BATH: Tour 2026
29.6.26 (SE) Stockholm, Sweden Strawberry Arena
02.7.26 (FR) Paris, France Stade de France
06.7.26 (IT) Mailand, Italy I-Days Milano Ippodromo Snai La Maura
08.7.26 (DE) Berlin, Germany Olympiastadion
10.7.26 (DE) Düsseldorf, Open Air Park Düsseldorf
13.7.26 (UK) London, UK Tottenham Hotspur Stadium
18.7.26 (PL) Warschau, Poland PGE Narodowy
