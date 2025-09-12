YEAR OF THE GOAT - Trivia Goddess

Trivia Goddess

Mehr über Year Of The Goat

Genre:
Psychedelic Rock / Okkult Rock
∅-Note:
9.00
Label:
Napalm Records
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Power Of Eve
    2. Trivia Goddess
    3. Kiss Of A Serpent
    4. Mét Agwe
    5. The Queen Of Zemargad
    6. Alucarda
    7. The King Of Damnation
    8. Crescent Moon
    9. The Witch Of The Woods

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

