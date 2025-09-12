BEHEMOTH - Pandemonic Incantations (Re-Release)

Pandemonic Incantations (Re-Release)

Mehr über Behemoth

Genre:
Black Metal / Death Metal
Label:
Metal Blade
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Diableria (The Great Introdvction)
    2. he Thovsand Plagves I Witness
    3. Satan's Sword (I Have Become)
    4. In Thy Pandemaeternvm
    5. Driven By The Five-Winged Star
    6. The Past Is Like A Fvneral
    7. The Entrance To The Spheres Of Mars
    8. With Spell Of Inferno
    9. Chwa&#322;a Mordercom Wojciecha (997-1997 Dziesi&#281;&#263; Wieków Ha&#324;by)
    1. With Spell Of Inferno (Mefisto)
    2. Hidden In A Fog (1997 Version)
    3. Sventevith (Storming Near the Baltic) (1997 Version)
    4. The Thovsand Plagves I Witness (Rough Mix)
    5. Satan's Sword (I Have Become) (Rough Mix)
    6. The Entrance To The Spheres Of Mars (Rough Mix)
    7. Driven By The Five-Winged Star (Rough Mix)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

