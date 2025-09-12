Neuauflage eines echten Klassikers!

Man kann darüber streiten, ob "Pandemonic Incantations" bereits das Gamechanger-Album im BEHEMOTH-Katalog war, allerdings hat die Abkehr vom puristischen Black Metal auf der dritten Scheibe der polnischen Extreme-Metal-Institution um Nergal und seine Mannen definitiv neue Türen geöffnet, bevor dann zur Jahrtausendwende die verdiente Ernte für die reiche Saat eingefahren werden konnte, die die Band in den gesamten Neunzigern ausgestreut hatte. Im Gegensatz zu den meisten Acts der Szene gilt BEHEMOTH nämlich als klarer Spätzünder, der mit seinen ersten Werken noch nicht so richtig durchstarten konnte, bevor Platten wie "Satanica" dann einen entscheidenden Hebel umlegten, der die Band in die Erfolgsspur brachte, die bekanntermaßen bis heute Bestand hat.

Warum man sich nun ausgerechnet "Pandemonic Incantation" noch einmal vorgeknöpft hat, ist zwar nicht überliefert, schließlich liegt kein direktes Jubiläum an, doch die Neuauflage dokumentiert mit ein wenig Abstand noch mal sehr schön, wie sich die Osteuropäer mit einem Schlag deutlich weiterentwickeln und mit Kompositionen wie 'Driven By The Five-Winged Star' oder 'The Entrance To The Spheres Of Mars' endlich auch in der Champions League mitmischen konnten. Dabei waren es gleich mehrere Stellschrauben, an denen BEHEMOTH seinerzeit gedreht hat: Die Songs sind melodischer, das Getrümmer ist stellenweise dem technischen Death Metal angelehnt, der infernale Charakter wurde zur gleichen Zeit aber noch einmal ausgebaut und nimmt in Stücken wie 'The Past Is Like A Fvneral' und 'The Thovsand Plagves I Witness' dann auch jenes einzigartige finstere Antlitz an, das man von Nergal und Co. als Trademark längst abgespeichert hat.

Auf einer zweiten Disc bietet der Re-Release schließlich auch noch einige lukrative Boni an, darunter die 97er Version des Bandklassikers 'Sventevith (Storming Near The Baltic)' und eine radikalere Variante von 'Hidden In The Fog', ebenfalls in diesem Jahr aufgezeichnet. Ferner gibt es einige Rohfassungen späterer Albumtracks und das exklusive 'With Spell Of Inferno (Mefisto)', also zusammengefasst durchaus lohnende Extras, die den Zweitkauf locker berechtigen. "Pandemonic Incantations" ist aus heutiger Sicht ein Klassiker, der als solcher vielleicht noch viel zu selten gewürdigt wurde, obschon er einige Weichen für die Zukunft dieser Truppe gestellt hat. Wer die Platte noch immer nicht in seinem Besitz hat, sollte nun nicht weiter zögern und sich von diesem Juwel ordentlich verprügeln lassen!