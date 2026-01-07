Wo Ratten Konflikte austragen.

Wo "Rat Wars" aufhörte, fängt "Conflict DLC" an. Die drei Jungs aus Los Angeles haben es nicht nur auf Games wie Max Payne 3, GTA V oder Need For Speed ordentlich krachen lassen, denn auch als reine Musikalben ist ihr düsterer Mix aus Noise Rock, Electro, Industrial Metal und psychedelischer Synthie-Note ziemlich einlullend. Stellt euch erneut einen penetranten und eigenwilligen, aber doch faszinierenden Mix aus MINISTRY, NINE INCH NAILS, SLEEP TOKEN und PENDULUM vor, versucht in die Wirren des Artworks einzutauchen und ihr habt einen astreinen Industrial-Fiebertraum, der euch komplett in Beschlag nimmt.



Vor allem die Aura ist es, die auf "Conflict DLC" gefällt und den Reiz ausmacht. Gepaart mit einigen Ambient-Momenten schlagen die harten Industrial-Momente wie 'Shred Envy' direkt ins Gesicht, während fast schon dystopische Texte über Ängste und Hoffnungslosigkeit die ohnehin schon nihilistische Grundstimmung der Musik nur noch weiter verstärkt. Kein Sonnenschein, kein Tageslicht, kein Ausweg - nur die erbarmungs- und schonungslose Gewalt solcher Songs wie 'Trash Decade', die sogar noch dynamischer als jene auf "Rat Wars" daherkommen. Vielleicht lag es 2024 am doch gewöhnungsbedürftigen Gesang, doch speziell jenes verletzliche, gebrechliche Element in Jakes Stimme setzt dem beschriebenen Grundtenor die Krone auf.



Zudem sollten 'You Died' und 'Antidote' nicht unerwähnt bleiben, da sie ein recht poppiges Konstrukt haben, beinah schon das Tanzbein schwingen lassen und inmitten der Finsternis einen Hauch von Wärme zulassen. Bei Tracks wie 'Throught Leader' ist dieser schmale Grat wohl am besten umgesetzt worden. Auch wenn sich die neue Scheibe nahtlos an "Rat Wars" - auch optisch - anschmiegt, so ziehe ich doch "Conflict DLC" vor und habe endlich wieder Freude daran, die Videogames von einst noch einmal zu entstauben und der Nostalgie - gemeinsam mit HEALTH - Ausdruck zu verleihen. Ein schweres, kühles, düsteres und erfrischendes Vergnügen ist die neue Platte allemal geworden.