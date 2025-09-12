KNORKATOR - Weltherrschaft für Alle

Weltherrschaft für Alle

Genre:
Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Tubareckorz / Edel
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Ismus
    2. Unkraut
    3. Das Unheil
    4. Buchstabe 2025
    5. Steh auf
    6. Ich verachte Jugendliche 2025
    7. DMT
    8. Halb voll
    9. Liebeslied 2025
    10. Evolution
    11. Hardcore 2025
    12. ACDC
    13. Ick wer zun Schwein 2025

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

