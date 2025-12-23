ABIGOR - Demos 1993-1994

Demos 1993-1994

Genre:
Black Metal
Label:
Darkness Shall Rise
Release:
27.02.2025

    < 5 Wertungen

    1. Filii Septemtrionium / Diabolic Unity
    2. Saeculum Obscurum / Kingdom Of Darkness
    3. Animae Tortae
    4. Finis Redemptionis / Crawl Back To Your Cross
    5. Obliteration (Outro)
    6. Midwintertears
    7. Eye To Eye At Armageddon
    8. Abysmal Scorn
    9. Other Truth
    10. Dance Of The Dead (Intro)
    11. In Sin
    12. Shadowlord
    1. The Prophecy
    2. Universe Of Black Divine
    3. My Soft Vision In Blood
    4. My Soft Vision In Blood
    5. Diabolic Unity
    6. Universe Of Black Divine
    7. In Sin
    8. Eye To Eye At Armageddon

