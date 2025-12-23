Luxuriös aufgemachte Compilation mit allen fünf Demos.

In den frühen 90ern gehörte ABIGOR zu den betriebsamsten Acts der gesamten Black-Metal-Szene und nicht nur in der österreichischen Heimat zu den Vordernkern und Pionieren des rohen, unverfälschten Düsterstoffs. Sechs Platten stehen bis zur Jahrtausendwende zu Buche, darunter einige Klassiker wie "Supreme Immortal Art" und "Channeling The Quintessence Of Satan", aber auch Pflichtstoff wie "Nachthymnen (From The Twilight Kingdom)", die in der Nachbetrachtung der wichtigsten Releases der zweiten Welle gerne mal vergessen werden. Erstaunlich ist dies alleine schon deshalb, weil die Band nicht nur ständig neues und meist hochwertiges Material produziert hat, sondern auch weil das Besetzungskarussell sich in frühen Zeiten öfter mal gedreht hat und es eine Weile gedauert hat, bis nur noch zwei Mitglieder den Kern der Mannschaft bildeten.



Bevor die Herren aus der Landeshauptstadt jedoch ihren Siegeszug durch den Underground antreten konnten, erprobte man sich in den Jahren 1993 und 1994 erst einmal an unterschiedlichsten Demos und gestaltete diese Zeit ungeheuer produktiv. Ganze fünf Veröffentlichungen resultieren aus dieser Sturm- und Drangphase, heutzutage alles echte Sammlerstücke, für deren Originale man astronomische Preise hinlegen muss. Da die meisten Songs auf den ersten regulären Veröffentlichungen berücksichtigt wurden, ist dies vielleicht zu verschmerzen, doch das Sammlerherz schlägt natürlich höher, wenn man auch die ursprünglichen Aufnahmen solcher Stücke wie 'Universe Of Black Divine' und 'Eye To Eye At Armageddon' zu hören bekommt - und genau diese Option öffnet sich nun wieder.



Darkness Shall Rise hat den kompletten Demokatalog in ein geschmackvoll aufbereitetes, üppiges Digibook gepackt und dieses gerade visuell hervorragend aufbereitet. Neben Linernotes zum jeweiligen Release gibt es hier tolle Bildaufnahmen aus der Anfangszeit der Band, ein großes Poster und eine schmucke Umverpackung, die dem Anlass mehr als würdig erscheint. Musikalisch indes muss man sich darauf gefasst machen, nahezu ausschließlich Rohfassungen zu hören, die meisten auch noch mit dem ersten Sänger Rune, der erst auf dem letzten Demo "In Hate & Sin" ersetzt wurde, so dass es hier auch ein paar Dopplungen gibt, schließlich ist sein Nachfolger Silenius definitiv die bessere Wahl am Mikro.



Und sonst? Nun, ABIGOR war immer schon dafür bekannt, eine gewisse Theatralik ins Songwriting einzubauen und sich gerne auch mal abseits der völlig verrohten Pfade entlangzuschlängeln. Dies wurde zwar auf den späteren Alben noch einmal deutlich intensiviert, allerdings zeigt auch diese Demo-Compilation bereits, dass die Österreicher durchaus um einen sehr eigenständigen Sound bemüht waren, den sie bis zum heutigen Tag auch erhalten konnten. Natürlich ist das Niveau der genannten Platten hier noch nicht erreicht, doch die Beharrlichkeit, mit der ABIGOR in diesen Jahren an neuen Songs feilte, um den rauen Geist des 90er Black Metals mit der relativ unorthodoxen Interpretation dieses Genres zusammenzubringen, ist schon hier zu erkennen.



Fans sollten daher die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, sich dieses feine Package in die Sammlung zu stellen - hier wird und wurde schließlich ein essentielles Kapitel europäischer (und nicht skandinavischer!) Black-Metal-Geschichte geschrieben.