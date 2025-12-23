Das Unterlabel von Dying Victims Records erfreut mit Hanseaten-Kult!

Als Nordlicht begleitet mich die Band NOT FRAGILE natürlich seit Dekaden. Immer wieder habe ich die Truppe um Sänger und Gitarrist Torsten Buczko in winzigen Clubs spielen gesehen und immer wieder dachte ich, die Band wäre tot. Aber irgendwie hat Torsten immer wieder Musiker um sich scharen können, denn die bereits 1980 gegründete Band sehe ich beim Headbangers-Open-Air im Jahr 2010 noch einmal mit einem unterhaltsamen Auftritt. Danach gab es im Jahr 2013 nochmal ein Album und seither herrscht Funkstille. Nun hat sich das Unterlabel vom wunderbaren Dying- Victims-Flo namens Relics From The Crypt-Records aufgmacht, die 88er "Who Dares Wins"-Scheibe sowohl als Vinyl als auch digital neu aufzulegen. Feine Idee, denn die Musik von NOT FRAGILE macht auch im Jahr 2025 noch Laune.



Klar, man hört der Scheibe schon beim ersten Ton das Alter an, aber das ist ein Faktor, den ich eher charmant als schlecht finde. Im Gegensatz zu den ganzen totproduzierten Stangen-Metal-Alben der Neuzeit, ist mir dieser relativ scheppernde Klang deutlich lieber. Vielleicht hätten auch diese Musiker mit modernerer Studiotechnik so geklungen, wie die ver-sneapten Brüder der Moderne, aber mir ist das so lieber. Wie auch der Umstand, dass einige Gesangspassgen nicht besonders akkurat aus den Boxen tönen. Vielmehr hat man den akustischen Eindruck im Proberaum neben den verschwitzten Musikanten mit einer Astra-Knolle zu hocken und die Euphorie aufzusaugen, die hier eimerweise versprüht wird.



Musikalisch gibt es speedigen Heavy Metal, der manchmal an gute alte HELLOWEEN erinnert. Ich rede hier von der erstklassigen Band, die uns mit "Walls Of Jericho" und der vorherigen EP zwei Klassiker des deutschen Metals serviert hat und sich danach leider auflöste. Sicher, NOT FRAGILE ist dichter am Hard Rock und die Songs auf "Who Dares Wins" sind teils arg simpel gestrickt, aber das stört uns ja nicht, wenn sie eben trotzdem zünden. Die Begeisterung, die Kollege Backes vor Jahren beim Re-Release-Review mit zehn Punkten offenbar gefühlt hat, kann ich in dieser Form zwar auch nicht nachempfinden, aber mir machen die Songs schon Freude, was sicherlich auch an der hanseatischen Sozialisierung liegen wird.



'With All My Might' versprüht genau die Kraft, die der Songtitel suggeriert. Der beinahe hymnische Chorus ist so fäustchenballend wie es nur ein Metal-Chorus sein kann. Des Weiteren schiebt 'Out Of Law' herrliche Energieschübe mit seinem treibenden Rhythmus durch die Boxen. Klasse, die Nummer! Daneben haben wir 'High Into Heaven' und 'Down In The Streets', die einfach gute Laune verbreiten.



Dass das gute Stück in der für Dying Victims üblichen, tollen Aufmachung in zwei Vinyl-Versionen erscheint, ist von daher nur mit vier Daumen nach oben zu bewerten.