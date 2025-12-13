HOUSE BY THE CEMETARY - Disturbing The Cenotaph

Disturbing The Cenotaph

Mehr über House By The Cemetary

Genre:
Death Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Pulverised Records
Release:
12.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. New York Ripper
    2. Coffin Colony
    3. Island Of The Dead
    4. Depraved Unspeakable Acts
    5. Massive Cadaver Resurrection
    6. Undead Apocalypse
    7. Phantom Intrusions
    8. Burial Disturbance
    9. Funeral Butcher

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren