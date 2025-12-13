Klare Fortschritte, empfehlenswerter Release!

Was binnen eines Jahres doch so alles passieren kann: Die Herren von HOUSE BY THE CEMETARY haben Ende 2024 ihren letzten Silberling rausgehauen und darauf vorwiegend anständigen, aber an sich auch unspektakulären Death Metal produziert, der weit davon entfernt war, in den späteren Jahreslisten noch Erwähnung zu finden. Eine Sonnenumkreisung später sieht die Sache nun plötzlich völlig anders aus, und dazu mussten die Schweden eigentlich nur an einigen kleinen Stellschrauben drehen, deren Effekt jedoch durchaus sehr effizient ist. Die Band hat das Tempo heruntergeschraubt, verlegt sich zumeist auf eher episches Material und ist auch melodischen Parts gegenüber weitaus aufgeschlossener, so dass die Walze zwar nicht mehr ganz so brutal vorwärts rollt, letztlich aber durchaus packender und mitreißender als noch auf "The Mortuary Hauntings".

Natürlich ist auch der dritte Silberling der skandinavischen Prügeltruppe kein Sinnbild für Originalität oder gar Rebellion im Elchtod-Kontext, dennoch ist die Scheibe mehr als nur ein solider Genre-Beitrag mit handwerklicher Finesse. Das Gros der neuen Song bleibt sogar im Ohr hängen, die DISMEMBER-Annäherungen sind wesentlich glaubwürdiger, manchmal scheint sogar das IN FLAMES-Debüt in greifbarer Nähe, und wenn man DARK TRANQUILLITY zu Melodic-Death-Glanzzeiten schätzt, wird man mit Nummern wie 'Undead Apocalypse' und 'Phantom Intrusions' sicherlich auch schnell Freundschaft schließen. Das mag hinsichtlich der Kritik zum letzten Werk ein wenig abgehoben klingen, vielleicht auch eine Spur zu positiv, aber wer die Entwicklung der letzten zwölf Monbate näher in Augenschein nimmt, kommt nicht umhin, HOUSE BY THE CEMETARY sehr deutliche Fortschritte zu attestieren, die auch den finalen Output immens bereichern.

"Disturbing The Cenotaph" ist definitiv der beste Release der skandinavischen Horde und ein erstes ernsthaftes Aufbegehren im Kampf um eine der vorderen Positionen in der heimischen Szene. Glückwunsch, das ist wirklich stark!