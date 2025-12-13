STATIC-X - Wisconsin Death Trip (25th Anniversary Corrosive Edition)

Wisconsin Death Trip (25th Anniversary Corrosive Edition)

Mehr über Static-X

Genre:
Industrial Metal
Label:
Warner Records
Release:
12.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. Push It
    2. I'm With Stupid
    3. Bled For Days
    4. Love Dump
    5. I Am
    6. Otsegolation
    7. Stem
    8. Sweat Of The Bud
    9. Fix
    10. Wisconsin Death Trip
    11. The Trance Is In Motion
    12. December
    1. Down
    2. Head
    3. Head (Titan AE)
    4. S.O.M.
    5. So Real
    6. I Am (Unedited)
    7. Wisconsin Death Trip (Unedited)
    8. Love Dump (Unedited)
    9. I'm With Stupid (Unedited)
    10. December (Unedited)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

