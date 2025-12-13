MOURNIATY - Musta Maa

Musta Maa

Genre:
Black Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Inverse Records / Secret Entertainment
Release:
07.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Ajan saattama
    2. Musta Maa
    3. All Your Lies
    4. Aika Roudan
    5. Shrines
    6. Kyynelten virta
    7. Seventh Seal
    8. A Son Of The Plague
    9. Sodomia
    10. Pyhä on valani

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

