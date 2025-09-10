NASUM: Album neu und poliert aufgelegt

Relapse Records wird am 24.10.2025 einen Meilenstein des Grindcore wiederveröffentlichen: aufpoliert und um sinnvolle weitere Stücke erweitert, die das Schaffen der Schweden hervorheben.

Auf "Inhaled/Exhaled/Revived" werden 62 Stücke veröffentlicht und damit ein umfassender Überblick über das Werk der Band geschaffen.

Ende 2004/ Anfang gab es mit dem Tod des Sängers Mieszko Talarczyk durch den Tsunami einen schlimmen Rückschlag, was auch den Erhalt der Band zur Diskussion stellte.

Als das Bandgefüge jedoch bestehen blieb und auch wieder Shows gespielt wurden, war das für viele Extremmetalfans eine gute Nachricht.

Auf Relapse Records gibt es zudem einen ausführlichen Bandkatalog zum Durchstreifen.

Zudem kann man sich hier "NASUM: Blasting Shit to Bits - The Final Show" ansehen.

