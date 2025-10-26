ISKARIOT: EP Nummer zwei

Aus Linz kommt neuer Melodic Black Metal von ISKARIOT. Das 2021 gegründete Trio wird am 08.11.2025 seine zweite EP "Zelot", via Running Wild Productions veröffentlichen.







"Zelot" Trackliste:





01. Lied der Stille

02. Traum

03. Verrat

04. Verlorene Welt

05. Zeit

Quelle: ISKARIOT Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: iskariot zelot