ISKARIOT: EP Nummer zwei
26.10.2025 | 07:47
Aus Linz kommt neuer Melodic Black Metal von ISKARIOT. Das 2021 gegründete Trio wird am 08.11.2025 seine zweite EP "Zelot", via Running Wild Productions veröffentlichen.
"Zelot" Trackliste:
01. Lied der Stille
02. Traum
03. Verrat
04. Verlorene Welt
05. Zeit
- ISKARIOT Facebook
- Norman Wernicke
- iskariot zelot
