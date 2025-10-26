WET LEG: "Moisturizer" Tour startet in Europa
Morgen startet die britische Indie-Rock Band WET LEG in den Europa-Teil ihrer "Moisturizer" Tour. Dabei dürfen sich deutsche Fans über gleich vier Shows in Deutschland freuen.
Termine:
27.10. Paris, L'olympia
28.10. Lyon, Le Transbordeur
31.10. Düsseldorf, New Fall Festival
02.11. Brüssel, Ancienne Belgique
03.11. Amsterdam, Paradiso
04.11. Utrecht, Tivolivredenburg - ronda
06.11. Lausanne, Les Docks
07.11. München, Theaterfabrik
09.11. Berlin, Columbiahalle
10.11. Hamburg, Docks
11.11. Esch-Sur-Alzette, Rockhal Club
