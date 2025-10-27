DEGRAVED mit Debütalbum
27.10.2025 | 13:08
Die US-Amerikanische Death-Metal-Formation DEGRAVED wird, via Dark Descent Records, ihr Debütalbum "Spectral Realm of Ruin" veröffentlichen. Auf Bandcamp kann das Erstwerk aus dem Herzen von Seattle bereits vorbestellt werden.
"Spectral Realm of Ruin" Trackliste:
01. Pariah Of Death & Darkness
02. Sulfuric Embalming
03. Inept Descent 04:37
04. Stalker Of The Herd
05. Unseen
06. March Of The Undead
07. Vacuous State
