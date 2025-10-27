Neues Album von TEMPESTUOUS FALL

Am 14.11.2025 wird Mastermind Dis Pater sein neues Album "The Descent of Mortals Past" unter dem Banner von TEMPESTUOUS FALL veröffentlichen. Die zweite Scheibe des Projektes wird durch I, Voidhanger Records unterstützt und kann derzeit bei Bandcamp vorbestellt werden.







"The Descent of Mortals Past" Trackliste:





01. Theseus - Encased In The Stones Of Hades

02. Pysche - Tempteton Of The Divine

03. Heracles - Dark Is The Home Of The Underworld

04. Ulysses - Requiem Of The Sea

05. Orpheus - In Dark Deathly Grey

06. Aeneas - Guide Me Home

Quelle: TEMPESTUOUS FALL Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: tempestuous fall the descent of mortals past