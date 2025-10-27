Neues Album von TEMPESTUOUS FALL
Am 14.11.2025 wird Mastermind Dis Pater sein neues Album "The Descent of Mortals Past" unter dem Banner von TEMPESTUOUS FALL veröffentlichen. Die zweite Scheibe des Projektes wird durch I, Voidhanger Records unterstützt und kann derzeit bei Bandcamp vorbestellt werden.
"The Descent of Mortals Past" Trackliste:
01. Theseus - Encased In The Stones Of Hades
02. Pysche - Tempteton Of The Divine
03. Heracles - Dark Is The Home Of The Underworld
04. Ulysses - Requiem Of The Sea
05. Orpheus - In Dark Deathly Grey
06. Aeneas - Guide Me Home
