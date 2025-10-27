Charity Unleashed 2026: die nächsten Bands
Kommentieren
27.10.2025 | 16:06
Das CUF ist ein rein ehrenamtlich/unentgeltlich organisiertes Metal-Benefiz-Festival im Herzen des Ruhrgebiets. Das Festival wird vom Druckluft e.V. veranstaltet.
Mit KNIFE wurde auch bereits die erste Band angekündigt. Nun folgen mit FROSTSHOCK und THE VERY END die nächsten Bands für die Ausgabe am 16. Mai 2026.
Jeder anwesende Gast erhöht die Spendensumme und ermöglicht es den Deutschen Kinderhospiz Diensten auch weiterhin Gutes im Ruhrgebiet zu tun!
Seid dabei! Infos gibt es hier.
Tickets gibt es hier.
- Quelle:
- Veranstalter
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- charity unleashed festival knife druckluft ev the very end frostshock
0 Kommentare