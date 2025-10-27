"FULL REWIND"-Festival 2026 bestätigt STICK TO YOUR GUNS
Gute Neuigkeiten gibt es aus Roitzschjora, denn die Crew des "FULL REWIND"-Festival hat für die 2026er-Ausgabe die Hardcore-Experten STICK TO YOUR GUNS bestätigt. Damit wächst das Line-up um einen weiteren Top-Act der Szene.
Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.
