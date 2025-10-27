ONSLAUGHT auf Tour 2026
Die Thrash Metal-Legende ONSLAUGHT verkündet das vollständige Line-up der Support-Bands für die bevorstehende "Force From Hell Tour" 2026! Mit dabei in ganz Europa sind zwei aufstrebende Kräfte der neuen Thrash-Generation TORTURED DEMON (UK) und PERSECUTOR (DK).
TORTURED DEMON wird ihren explosiven Thrash-meets-Hardcore-Angriff auf die erste Etappe der Tour mitbringen. Seit ihrem berüchtigten Bloodstock-Debüt im Jahr 2021 haben sich die Oldham-Brüder Jacob und Joe Parkinson einen Ruf für hochkarätige Live-Shows und von Kritikern gefeierte Alben aufgebaut. Mit ihrem dritten Album in Aussicht ist die Band bereit, die Bühnen auf dem gesamten Kontinent zu rocken.
PERSECUTOR wird dann für die zweite Etappe übernehmen und ihren messerscharfen Thrash Metal präsentieren. Mit einem Sound, der in klassischer Aggression verwurzelt ist, aber mit einem modernen Touch verfeinert wurde, balancieren Persecutor unerbittliche Energie, heavy Grooves und einen verspielten Geist aus, was sie zu einer herausragenden Kraft in der europäischen Szene macht.
The Force From Hell Europe Tour Dates:
Mit TORTURED DEMON:
28.01.2026 NL Haarlem / Patronaat
29.01.2026 NL Arnhem / Willemeen
30.01.2026 DE Düsseldorf / Pitcher
31.01.2026 BE Kortrijk / DVG Club
01.02.2026 FR Paris / Petit Bain
03.02.2026 ES Madrid / Revi Live
04.02.2026 ES Barcelona / Wolf
05.02.2026 FR Lyon / Rock n Eat
06.02.2026 CH Luzern / Sedel
Mit PERSECUTOR:
07.02.2026 DE Weinheim / Cafe Central
08.02.2026 DE Munich / Backstage
10.02.2026 CZ Prague / Modra Vopice
11.02.2026 PL Warsaw / VooDoo Club
12.02.2026 DE Berlin / Cassiopeia
13.02.2026 DE Hamburg / Logo
14.02.2026 DK Copenhagen / Stengade
15.02.2026 SE Gothenburg / Monument
17.02.2026 NO Oslo / John Dee
18.02.2026 SE Stockholm / Hus 7
20.02.2026 FI Helsinki / Kult
21.02.2026 FI Tampere / Kotelo
