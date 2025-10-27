ONSLAUGHT auf Tour 2026

Die Thrash Metal-Legende ONSLAUGHT verkündet das vollständige Line-up der Support-Bands für die bevorstehende "Force From Hell Tour" 2026! Mit dabei in ganz Europa sind zwei aufstrebende Kräfte der neuen Thrash-Generation  TORTURED DEMON (UK) und PERSECUTOR (DK).

TORTURED DEMON wird ihren explosiven Thrash-meets-Hardcore-Angriff auf die erste Etappe der Tour mitbringen. Seit ihrem berüchtigten Bloodstock-Debüt im Jahr 2021 haben sich die Oldham-Brüder Jacob und Joe Parkinson einen Ruf für hochkarätige Live-Shows und von Kritikern gefeierte Alben aufgebaut. Mit ihrem dritten Album in Aussicht ist die Band bereit, die Bühnen auf dem gesamten Kontinent zu rocken.

PERSECUTOR wird dann für die zweite Etappe übernehmen und ihren messerscharfen Thrash Metal präsentieren. Mit einem Sound, der in klassischer Aggression verwurzelt ist, aber mit einem modernen Touch verfeinert wurde, balancieren Persecutor unerbittliche Energie, heavy Grooves und einen verspielten Geist aus, was sie zu einer herausragenden Kraft in der europäischen Szene macht.

The Force From Hell Europe Tour Dates:

Mit TORTURED DEMON:

28.01.2026  NL  Haarlem / Patronaat

29.01.2026  NL  Arnhem / Willemeen

30.01.2026  DE  Düsseldorf / Pitcher

31.01.2026  BE  Kortrijk / DVG Club

01.02.2026  FR  Paris / Petit Bain

03.02.2026  ES  Madrid / Revi Live

04.02.2026  ES  Barcelona / Wolf

05.02.2026  FR  Lyon / Rock n Eat

06.02.2026  CH  Luzern / Sedel

Mit PERSECUTOR:

07.02.2026  DE  Weinheim / Cafe Central

08.02.2026  DE  Munich / Backstage

10.02.2026  CZ  Prague / Modra Vopice

11.02.2026  PL  Warsaw / VooDoo Club

12.02.2026  DE  Berlin / Cassiopeia

13.02.2026  DE  Hamburg / Logo

14.02.2026  DK  Copenhagen / Stengade

15.02.2026  SE  Gothenburg / Monument

17.02.2026  NO  Oslo / John Dee

18.02.2026  SE  Stockholm / Hus 7

20.02.2026  FI  Helsinki / Kult

21.02.2026  FI  Tampere / Kotelo