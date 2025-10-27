Zweiter Song von MAUSOLEUM GATE

Nach acht Jahren Funkstille melden sich die Finnen MAUSOLEUM GATE endlich mit einem neuen Album zurück. Das Werk trägt den Titel "Space, Rituals And Magick" und wird am 14. November über Cruz Del Sur Music veröffentlicht.

Mit dem Titeltrack haben die Jungs nun einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album präsentiert.

Space, Rituals And Magick

https://www.youtube.com/watch?v=8OoZ9nH5z24