A Perfect Circle: weitere Tourdaten für 2026
"To our European friends. We miss you. It's been far too long like seven years too long. We found a solution." Mit diesen Worten meldet sich Billy Howerdel von A PREFECT CIRCLE zurück und kündigt nach sieben Jahren Bühnenabstinenz die Rückkehr der Band nach Europa an. Neben Festivalauftritten stehen auch zahlreiche Headliner-Shows auf dem Plan.
Der Vorverkauf für alle neu angekündigten Termine startet am Freitag, 31. Oktober, um 10 Uhr (Ortszeit).
Bestätigte Termine:
3. Juni 26 (UK) London O2 Academy Brixton
4. Juni 26 (UK) London O2 Academy Brixton
6. Juni 26 (DE) Nürnberg Rock Im Park
7. Juni 26 (DE) Nürburg Rock Am Ring
9. Juni 26 (DE) München Zenith
10. Juni 26 (PL) Warschau Torwar
12. Juni 26 (AT) Wien Nova Rock Festival
13. Juni 26 (IT) Ferrara Ferrara Summer Festival
15. Juni 26 (HU) Budapest Budapest Park
16. Juni 26 (HR) Zagreb SRC alata
18. Juni 26 (CH) Zürich Halle622
21. Jun 26 (DE) Düsseldorf Mitsubishi Hall
24. Juni 26 (NL) Amsterdam AFAS Live
26. Jun 26 (DK) Kopenhagen Copenhell
28. Juni 26 (SE) Stockholm Gröna Lund
1. Juli 26 (DE) Berlin Zitadelle
2. Juli 26 (CZ) Prag Forum Karlín
4. Juli 26 (LU) Esch-sur-Alzette Rockhal
Mit diesen Daten dürfte die Freude bei europäischen Fans insbesondere in Deutschland riesig sein. Es wird das erste Wiedersehen mit A PREFECT CIRCLE auf europäischen Bühnen seit 2018.
