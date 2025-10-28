Neues Album von STEEL ARCTUS
Kommentieren
28.10.2025 | 10:30
Das Heavy-Metal-Quartett STEEL ARCTUS wird am 28.11.2025 sein drittes Studioalbum "Dreamruler" veröffentlichen. Mit Unterstützung von No Remorse Records sollen die elf Tracks des Langspielers ihren Weg zu den Fans finden.
Das Heavy-Metal-Quartett STEEL ARCTUS wird am 28.11.2025 sein drittes Studioalbum "Dreamruler" veröffentlichen. Mit Unterstützung von No Remorse Records sollen die elf Tracks des Langspielers ihren Weg zu den Fans finden.
"Dreamruler" Trackliste:
01. Cry For Revenge
02. Defender Of Steel
03. Fate Of The Beast
04. Dreamruler
05. Wicked Lies
06. Fires Of Death
07. Riding Through The Night
08. Glory Of The Hero
09. Will To Power
10. Legend Of The Warrior
11. Onar (όναρ)
- Quelle:
- STEEL ARCTUS Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- steel arctus dreamruler
0 Kommentare