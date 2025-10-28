OROMET mit zweitem Album
28.10.2025 | 10:32
Das US-Amerikanische Doom-Duo OROMET, bestehend aus Patrick Hills und Dan Aguilar, wird am 07.11.2025 sein zweites Studioalbum "The Sinking Isle", via Hypaethral Records veröffentlichen. Ebenso wie auf dem selbst betitelten Debüt "Ormat" (2023), erwartet den Genrefans drei Songs mit ausgeprägten Spielzeiten.
"The Sinking Isle" Trackliste:
01. Hollow Dominion
02. Marathon
03. Forsaken Tarn
