NINE TREASURES mit neuem Video zum Titelsong
Kommentieren
Das neue Album, "Seeking the Absolute", der chinesischen Folk-Metaller NINE TREASURES ist gerade frisch auf dem Markt, da kommt schon Nachschlag aus Fernost. Auf YouTube gibt es nun den Namensgeber, der neuen Scheibe, 'Seeking The Absolute' als Lyrikvideo.
"Seeking the Absolute" Trackliste:
01. Until Now
02. Indecision
03. Yellow-Black Storm
04. Steel Falcon
05. Real Dream
06. The Ultimate Evolution
07. Just Like You
08. Lonely Old Horse
09. Seeking The Absolute
Seeking The Absolute (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=upJE364anSI&list=RDupJE364anSI&start_radio=1
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- nine treasures seeking the absolute
0 Kommentare