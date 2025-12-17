Pop Punk mit Eiern.

Im melodischen Metal singt man seit geraumer Zeit wieder 'Happy, Happy Halloween' (gerne auch mit e). Im Pop-Punk-Äquivalent könnten es schon bald die Songs der neuen FOX & BADGER-EP sein, deren fröhliche, sympathische Attitüde sofort überschwappt, ohne dabei sonderlich weh zu tun.



Die Truppe aus der Hansestadt versprüht in ihren sechs neuen Kompositionen allerorts gute Laune, sei es durch beschwingte Grooves, freche Melodien oder angenehm leichte Singalongs. Auch wenn man sich klar zu einer gewissen radiotauglichkeit bekennt (oder gerade deswegen), stellt man an das Material von "Inner Bloom" auch ganz andere Erwartungen. Das sind Songs für die feucht-fröhliche Sommerparty, Refrains für ein größeres Publikum und Harmonien, die sich ohne jegliche Penetranz festbeißen wollen - nicht mehr, aber sicherlich auch nicht weniger.



Bands wie SIMPLE PLAN und GOOD CHARLOTTE dürften die Jugend der Truppe aus St. Pauli ebenso begleitet haben wie BLINK 182 und vielleicht sogar Kelly Clarkson. Die Band macht aus ihrem cheesy Sound keinen Hehl, bringt ihn aber glücklicherweise nicht ganz so plastisch oder gar geschliffen auf Konserve, sondern bewahrt sich an manchen Stellen auch ein paar Ecken und Kanten. Die weibliche Frontstimme hat zudem ein bisschen Rotz im Organ und nervt nicht mit dem üblichen Tralala, mit dem die Szene sich manchmal selbst in Bedrängnis gebracht hat. Nein, das ist frisch, manchmal frech und allemal unterhaltsam.



Daher braucht es auch keine großen Worte oder lange Analysen: "Inner Bloom" will Spaß machen, und das ist in den sechs neuen Stücken auch meist vorzüglich gelungen!