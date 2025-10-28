HARVESTED: Noch ein Playthrough
28.10.2025 | 23:02
Ein Bass-Playthrough von 'Gathered And Deluded' aus dem aktuellen Album "Dysthymia" der kanadischen Todesblei-Truppe HARVESTED ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=Rf95huAdn88
