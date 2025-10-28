FALLSTAF: Neue Single
Kommentieren
28.10.2025 | 23:03
'Bastard Son' heißt die neue digitale Singleauskopplung aus dem Minialbum "Ode To The Dead" (VÖ: 14. November) der Brass-Metal-Gruppe FALLSTAF aus Kanada.
'Bastard Son' heißt die neue digitale Singleauskopplung aus dem Minialbum "Ode To The Dead" (VÖ: 14. November) der Brass-Metal-Gruppe FALLSTAF aus Kanada.
https://www.youtube.com/watch?v=PF5r5fgWS6w
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- fallstaf ode to the dead bastard son
0 Kommentare