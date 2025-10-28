TV-Tipp: Doku und Konzert mit AC/DC bei Arte

Die Dokumentation "AC/DC - Forever Young" (F 2022) wird am kommenden Freitag ab 2145 Uhr von Arte im linearen TV gesendet und bis zum 28. April 2026 auf der Website gezeigt.



Ab 2240 Uhr folgt der Konzertfilm "Live At Donington 1991", der AC/DC auf der Tour zu "The Razors Edge" zeigt. Dieser ist bis zum 28. Januar 2026 online beim Sender zu sehen.

