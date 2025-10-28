MYTH CARVER: Vorbote der EP
28.10.2025 | 23:15
Am 28. November soll die EP "Twist Of Fate" der US-amerikanischen Metalband MYTH CARVER auf den Markt kommen. Der Videoclip zu 'Thunderkill' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=ba4lZQ7oO8g
