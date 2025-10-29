"FULL REWIND"-FESTIVAL 2026 KITTIE ist dabei
29.10.2025 | 09:20
Das kanadische Nu-Metal-Aushängeschild KITTIE ist für das "FULL REWIND"-FESTIVAL 2026 bestätigt. Mit dem aktuellen Album "Fire" im Gepäck, wird es auf dem härtesten Acker der Welt somit wenig Verschnaufpause geben. Nach ihrer Rückkehr und dem gefeierten Comeback-Album wird somit das Festival zur Pflichtveranstaltung.
Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.
