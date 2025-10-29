VALONTUOJA mit neuem Album
29.10.2025 | 13:11
Das finnische Black-Metal-Projekt, von Mastermind Jal'zoroth, wird am 14.11.2025 sein zweites Studioalbum "Tulesta Syntynyt" veröffentlichen. Derzeit kann das neue Werk aus dem Herzen Helsinkis bei Bandcamp vorbestellt werden.
"Tulesta Syntynyt" Trackliste:
01. Palaneiden Kasvojen Maa
02. Ympyrä Joka Syö Itseään
03. Kameleontti
04. Aurinkoroihun Kirous
05. Välikappale
06. Asiat Jotka On Tähtiin Kirjoitettu
07. Sinä Vastaat Teoistasi
08. Korvessa On Kotini
09. Kun Kaikki Muu Vaikenee
