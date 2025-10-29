PAPIR kündigt neues Album an
29.10.2025 | 13:20
Die Post-Rock-Combo PAPIR, hat für den 21.11.2025 das neue Album "IX" angekündigt. Das Trio, welches seine Zuhörer gern mit auf Klangreisen nimmt, hat sich diesmal auch wieder auf das Wesentlichste, in Sachen Cover beschränkt und bleibt zumindest dahingehend dem eigenen Stil treu. Als Vorgeschmack auf das neue Album gibt es bereits den Opener 'IX.I' auf YouTube.
"IX" Trackliste:
01. IX.I
02. IX.II
03. IX.III
04. IX.IIII
05. IX.IIIII
06. IX.IIIIII
07. IX.IIIIIII
IX.I
https://www.youtube.com/watch?v=Lirb4PVkBQY
