WICKED LEATHER - Debütalbum erscheint im Januar 2026

Die spanische Heavy Metal-Band WICKED LEATHER hat ihr Debütalbum "Season Of The Witch" angekündigt, das am 30. Januar 2026 über Lost Realm Records auf CD, LP und digital erscheinen soll.

WICKED LEATHER wurde 2023 in Barcelona mit einer klaren Mission gegründet: den Geist des traditionellen Heavy Metal durch ihre eigene Vision zu kanalisieren, geprägt von roher Kraft, dunklen Atmosphären und einem okkulten Touch.

Der Titelsong wurde mit einem Musikvideo unter diesem Link veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=GIQG6_yiU-I

"Season Of The Witch" Album Tracklist:

1. Season Of The Witch

2. She Is The Storm

3. Crystal Lake

4. Night Hunter

5. Black Goat Rising

6. Midnight Creature

7. Lightning Strike

8. Masquerade Of Shadows

Line-up:





Yamila Martins : Vocals

Michel Regueiro : Rhythm Guitar

Alejandro Zarate : Lead Guitar

Cosme Martin : Bass Guitar

Uri Butcher Segu : Drums

