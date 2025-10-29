IMPERATORE: Vorabauskopplung
29.10.2025 | 23:01
Der Videoclip der digitalen Single 'Be A Man' der australischen Band IMPERATORE wurde soeben veröffentlicht. Das Stück gehört zum Album "The Lionspirit", das am 19. Dezember erscheinen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=o5zZdq_MKL4
