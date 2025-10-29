LILY LÖWE: Neue Single
29.10.2025 | 23:02
Von der norwegischen Hardrock-Gruppe LILY LÖWE ist die neue, digitale Single 'Haunted House' draußen. Sie ist eine Vorabauskopplung aus dem für den 6. Februar 2026 geplanten Album "Beautiful Disaster".
https://www.youtube.com/watch?v=N_5AF-owxPc
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- lily lÖwe beautiful disaster haunted house
