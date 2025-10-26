OLYMP mit zweitem Album

Die Augsburger Schwermetaller OLYMP werden am 08.11.2025 ihr zweites Studioalbum "Rising" veröffentlichen. Mit 'Olive Wreath' gibt es auf YouTube bereits einen Vorgeschmack auf das neue Werk.







"Rising" Trackliste:





01. Prodromo

02. Olive Wreath

03. Thread of Life

04. Fire and Brimstone

05. Olymp

06. Eternal Torment

07. Titan War

08. Orpheus

09. White Rose





https://www.youtube.com/watch?v=PmxH1f5eHU4

Quelle: OLYMP YouTube