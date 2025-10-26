OLYMP mit zweitem Album
26.10.2025 | 07:44
Die Augsburger Schwermetaller OLYMP werden am 08.11.2025 ihr zweites Studioalbum "Rising" veröffentlichen. Mit 'Olive Wreath' gibt es auf YouTube bereits einen Vorgeschmack auf das neue Werk.
"Rising" Trackliste:
01. Prodromo
02. Olive Wreath
03. Thread of Life
04. Fire and Brimstone
05. Olymp
06. Eternal Torment
07. Titan War
08. Orpheus
09. White Rose
Olive Wreath
https://www.youtube.com/watch?v=PmxH1f5eHU4
