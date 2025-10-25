INDUCTION - Liebe tötet

Am 6. Februar 2026 erscheint über Reigning Phoenix Music das neue Album "Love Kills!" von INDUCTION. Jetzt hat die Band den Titeltrack veröffentlicht.



Gitarrist und Songwriter Tim Kanoa Hansen erklärt:

" Liebe tötet ... aber sie wird nie sterben. Dieses einfache Motto hat mich für den größten Teil des kommenden dritten Albums von INDUCTION inspiriert  daher wurde es auch der Titelsong. Er trägt eine sehr persönliche Note, voller roher Emotion. Doch der wahre Kern bleibt: Das Leben geht weiter, und wir alle haben die Macht, unser Schicksal selbst zu formen. Egal, wie dunkel die Tage waren  die Liebe kehrt immer zurück. Wie C. Joybell einmal schrieb: "Ich bin überzeugt, die Liebe findet sich in der Dunkelheit. Sie ist die Kerze in der Nacht."



Tim fügt weiter hinzu:

"Dieses Album trägt viel rohe und persönliche Emotion in sich. Das Leben ging immer weiter, und selbst in den dunkelsten Zeiten fand die Liebe ihren Weg zurück. Mit "LOVE KILLS!" erforschen wir die Schönheit und Grausamkeit der Liebe in einem futuristischen Power-Metal-Kontext. Es ist INDUCTION in seiner bisher größten, mutigsten und unterhaltsamsten Form."



"Love Kills!" Trackliste:



01. Virtual Insanity

02. War Of Hearts

03. Dark Temptation

04. Steel And Thunder

05. Strangers To Love

06. Beyond Horizons

07. Gods Of Steel (physical release exclusive)

08. Love Kills

09. I Am Evil

10. The Veil Of Affection

11. Empress



Love Kills







https://www.youtube.com/watch?v=9GGawhmN018

