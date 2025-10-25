KADAVAR mit neuer Single

Kadavar melden sich mit einem Paukenschlag zurück. 'Explosions in the Sky' heißt die neue Single und gibt einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album "K.A.D.A.V.A.R.", das am 07.11.2025 via Clouds Hill erscheint. Nach 'Lies' und 'Total Annihilation' legt die Berliner Rockmaschine damit den dritten Vorboten vor.





Lupus Lindemann zu dem Track:



"Der Song ist ein hysterischer Blick auf Momente, in denen ich meiner eigenen Sterblichkeit begegnet bin."





KADAVAR Live 2025:



24.10.  München, Theaterfabrik

25.10.  Leipzig, Felsenkeller

26.10.  Hamburg, Große Freiheit 36

28.10.  Köln, Live Music Hall

02.12.  Berlin, Huxleys





Explosions In the Sky (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=KNAraEcD8Uo

Quelle: RSK-PR Redakteur: Norman Wernicke Tags: kadaver explosions in the sky