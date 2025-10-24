A COLD PARADISE besingt das schönste Mädchen auf der Erde
A COLD PARADISE veröffentlicht mit 'The Prettiest Girl On Earth' eine neue Video-Single und gibt das komplette Band-Line-up bekannt.
Das Line-up von A COLD PARADISE:
Antonio Calanna Gesang
Tim Kanoa Hansen Lead Gitarre
Paolo Avanzini Rhythmusgitarre / Gesang
Dominik Gusch Bass
Daniele Motta Schlagzeug
Christina Schulz Tänzerin / Choreografin
Sofia Verderio Tänzerin
Antonio Calanna, Frontmann und kreativer Kopf von A COLD PARADISE kommentiert:
"Ich habe so lange darauf gewartet, meinen ersten Originaltrack unter dem Namen A COLD PARADISE zu veröffentlichen. Es ist ein moderner, knackiger und kraftvoller Track geworden, und ich hoffe, dass er euch gefällt."
The Prettiest Girl On Earth
https://www.youtube.com/watch?v=DOuPLkTk66Q
