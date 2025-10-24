A COLD PARADISE besingt das schönste Mädchen auf der Erde

A COLD PARADISE veröffentlicht mit 'The Prettiest Girl On Earth' eine neue Video-Single und gibt das komplette Band-Line-up bekannt.



Das Line-up von A COLD PARADISE:



Antonio Calanna  Gesang

Tim Kanoa Hansen  Lead Gitarre

Paolo Avanzini  Rhythmusgitarre / Gesang

Dominik Gusch  Bass

Daniele Motta  Schlagzeug

Christina Schulz  Tänzerin / Choreografin

Sofia Verderio  Tänzerin



Antonio Calanna, Frontmann und kreativer Kopf von A COLD PARADISE kommentiert:

"Ich habe so lange darauf gewartet, meinen ersten Originaltrack unter dem Namen A COLD PARADISE zu veröffentlichen. Es ist ein moderner, knackiger und kraftvoller Track geworden, und ich hoffe, dass er euch gefällt."



The Prettiest Girl On Earth







https://www.youtube.com/watch?v=DOuPLkTk66Q

Quelle: Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: a cold paradise the prettiest girl on earth antonio calanna