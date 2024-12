DISILLUSION mit neuem Video

DISILLUSION hat ein neues Video zu dem Song 'Back to Times of Splendor' bei Youtube online gestellt. Das Videomaterial stammt vom Auftritt am 27.04.2024 im Werk 2, in Leipzig. POWERMETAL.de war auch vor Ort und hat einen ausführlichen Konzertbericht geschrieben.

BACK TO TIMES OF SPLENDOR Live 2024 in Original Lineup

https://www.youtube.com/watch?v=pspu5YObX4o