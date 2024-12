SUMMER BREEZE: Aktueller Preis nur noch bis 3. Januar, Campingumfrage

Die Balance zwischen normalem und Green Camping ist schwer zu finden, deswegen werden die Organisatoren des SUMMER BREEZE 2025 eine Umfrage durchführen, um den Bedarf besser einschätzen zu können. Wer ein Ticket bereits gekauft hat, bekommt die Umfrage als Link per E-Mail, der Rest kann hier teilnehmen.

Apropos Tickets: Die aktuelle Preisstufe von 219,99 Euro gilt nur noch bis zum 3. Januar. Danach wird es 239,99 Euro kosten. Na, das ist doch die Gelegenheit, Geldgeschenke direkt einzulösen, oder?

Dann kann man nämlich vom 13. bis 16.8.2025 in Dinkelsbühl dabei sein, wenn das SUMMER BREEZE 2025 seine Pforten öffnen wird!

Hier sind nochmal alle bihher bestätigten Bands:

MACHINE HEAD, GOJIRA, BLIND GUARDIAN, IN EXTREMO, WITHIN TEMPTATION, SAXON, DIMMU BORGIR, LANDMVRKS, HÄMATOM, TARJA & MARKO HIETALA, DONOTS, THE HALO EFFECT, KISSIN‘ DYNAMITE, ASP, WIND ROSE, CULT OF LUNA, KANONENFIEBER, AUGUST BURNS RED, STATIC-X, FIT FOR A KING, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, OBITUARY, ROYAL REPUBLIC, ENSIFERUM, FIDDLER’S GREEN, COUNTERPARTS, KUBLAI KHAN TX, DESTRUCTION, PRIMORDIAL, SEPTICFLESH, ANNISOKAY, TURBOBIER, HANABIE, UNLEASHED, RIVERS OF NIHIL, BETWEEN THE BURIED AND ME, GUTALAX, HEAVYSAURUS, CHARLOTTE WESSELS, GAEREA, DOMINUM, ANGELUS APATRIDA, THROWN, ANGELMAKER, BENIGHTED, LIK, 3 INCHES OF BLOOD, WARBRINGER, EVIL INVADERS, DOWNSET, APRIL ART, NON EST DEUS, ELVENKING, LEAGUE OF DISTORTION, SCHATTENMANN, SLOPE, ALLT, MASTER, IOTUNN, IMPERIAL TRIUMPHANT, ABBIE FALLS, NYTT LAND, HAMMER KING, DESTINITY, HIRAES, AVRALIZE, STESY, ARCTIS, WARDRUNA, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, AGNOSTIC FRONT, COLDRAIN, SUFFOCATION, HARAKIRI FOR THE SKY, WARMEN, KUPFERGOLD, SOLSTAFIR, BORKNAGAR, CRYSTAL LAKE, BAEST, HELLRIPPER.

Tickets für die Sause in Dinkelsbühl vom 13. bis 16.8.2025 gibt es im SBOA-Ticketshop, noch für 219,99 Euro.

