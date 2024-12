POWERMETAL.de präsentiert: DARK TRANQUILLITY-Tour 2025

POWERMETAL.de ist sehr stolz darauf, den zweiten Teil der Europa-Tournee von DARK TRANQUILLITY präsentieren zu dürfen.

In Begleitung von MOONSPELL und HIREAS werden sie schon bald 32 Venues in 18 verschiedenen Ländern besuchen, um mit ihren Fans die Schönheit der Metal-Musik weiterhin zu zelebrieren.

Das mit Spannung erwartete neue Album von DARK TRANQUILLITY, Endtime Signals, kanalisiert all die Unruhe, Angst und Verwirrung der Welt in 12 fesselnden, ermutigenden Tracks. Endtime Signals ist Katharsis und Dunkelheit, Entschlossenheit und Zustimmung. Die wiedererstarkte Besetzung - Joakim Strandberg Nilsson (Schlagzeug) und Christian Jansson (Bass) treffen auf Mikael Stanne (Gesang), Martin Brändström (Keyboards), Johan Reinholdz (Gitarren) und den neuesten Livezugang Peter „Pepe“ Lyse Karmark (Gitarren) - bedeutet, dass eine neue Ära für DARK TRANQUILLITY angebrochen ist. Die Singles „The Last Imagination“, „Unforgivable“ und „Not Nothing“ verkünden dies durch raumgreifende Refrains, fiebrige Aggression und unverkennbare Melancholie. Mit einem auffälligen Cover von Niklas Sundin, einer „gelebten“ Produktion von Brändström (Rogue Music) und dem Engineering von Alexander Backlund (Fascination Street Studios), sowie einem hochoktanigen Mix und Master von Jens Bogren (Ihsahn, At The Gates), setzt Endtime Signals die gesamte innovative Songkunst von DARK TRANQUILLITY in ein unvergleichlich weitreichendes Erlebnis um.

ENDTIME SIGNALS European TOUR 2025 ||

DARK TRANQUILLITY, MOONSPELL & HIRAES LIVE:



08.04. FI Turku @ Teatro

09.04. FI Tampere @ Tavara-Asema

10.04. FI Vaasa @ Ice Hall Olvi Pub

11.04. FI Kuopio @ Sawohouse

12.04. FI Helsinki @ Ääniwalli

13.04. EE Tallinn @ Helitehas

15.04. LV Riga @ Melna Piektdiena

16.04. LT Vilnius @ Loftas

17.04. PL Warsaw @ Progresja

18.04. SK Bratislava @ Majestic

19.04. SI Ljubljana @ Kino Siska

20.04. CZ Ostrava @ Barrak

22.04. SK Kosice @ Collosseum

23.04. RO Cluj Napoca @ Form Space

24.04. RO Bucharest @ Quantic

25.04. BU Sofia @ Joy Station

26.04. GR Thessaloniki @ Principal Club Theater

27.04. GR Athens @ Gargarin 205

29.04. RS Belgrade @ Hangar

30.04. HR Zagreb @ Boogaloo

01.05. IT Padoua @ Hall

02.05. DE Memmingen @ Kaminwerk

03.05. DE Andernach @ JUZ

04.05. DE Oberhausen @ Turbinenhalle 2

06.05. FR Rennes @ L'Étage

07.05. FR Metz @ La Bam

08.05. DE Heidelberg @ Halle 02

09.05. DE Saarbrücken @ Garage

10.05. FR Lille @ Le Splendid

11.05. NL Haarlem @ Patronaat

13.05. DE Hamburg @ Gruenspan

14.05. DK Aarhus @ Voxhall

