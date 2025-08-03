SLIME - 3!+7(hoch 1)

3!+7(hoch 1)

Mehr über Slime

Genre:
Punk Rock
∅-Note:
8.50
Label:
Slime Tonträger
Release:
01.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Armes Deutschland
    2. Euch will ich sehen
    3. Evolution
    4. Was glaubst du
    5. Rotterdamm
    6. Monster
    7. Saufen
    8. Generalstreik
    9. Ich lösch mich
    10. Bock auf Leben
    11. Schatten
    12. Das fuckt mich ab
    13. Zeit zu gehn

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

