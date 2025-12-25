Energie noch und nöcher!

Ein kurzer Energierausch, eine Menge Lärm und noch mehr Punk. Die Jungs von BILA wollen auf ihrem Debüt nichts dem Zufall überlassen und punkten schon von der ersten Sekunde an mit einem stürmischen, wilden Noisecore-Gemisch, das die Durchschlagskraft einer modernen Hardcore-Veröffentlichung mit der Experimentierfreude der Noise-Szene kombiniert und dabei vor allem Vielschichtigkeit in den Fokus stellt. Die elf neuen Stücke bieten Aggressionen und Gewalt, sie nehmen aber auch Beklmmendes und Klaustrophobisches in den Blick und schieben Kontraste zusammen, die auf den ersten Blick befremdlich wirken, dann aber dank explosionsartiger Vehemenz doch zur Funktionalität gebracht werden.



"Bezzalart" ist ein radikaler Abriss auf der einen, ein kluges Crossover-Werk auf der anderen Seite, eine Vermischung von industrieller Unterkühlung und krachiger Energie, getrieben von Leidenschaft und Wut, aber auch von kreativen Mechanismen, bestehende Strukturen noch mal auf den Kopf zu stellen. Das Resultat ist nicht immer leicht verdaulich, erzeugt gelegentlich sogar einen Kloß im Hals, befreit sich dann aber immer wieder mit rapiden Vorstößen und brachialen, fast schon Grindcore-verdächtigen Attacken. Damit sind die wichtigsten Punkte schon angesprochen!



Ansonsten sollte man wissen, dass der Frustabbau der Truppe aus Malta nach einer knappen halben Stunde wieder ein Ende findet und die Jungs erst einmal alles gesagt haben. Das reicht dann eigentlich auch schon. "Bezzalart" muss man nämlich erst einmal in kurzen Etappen herunterschlucken, die exzessiven Noiseorgien verarbeiten und sich auch wieder vom Boden der Tatsachen lösen, auf den BILA einen gebracht haben. Das ist intensiv, das ist vor allem heavy, in erster Linie ist es jedoch eine weitere grandiose Definition von Noise in all seiner stilistischen Reichweite!